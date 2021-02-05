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Doğru, AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı oldu

AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinde değişiklik yapıldı.

Ümmühan Toksöz'ün yerine Duygu Pınar Marçalı Doğru atandı.


AK Parti tüzüğünde yapılan değişiklik nedeniyle Muğla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Mevcut Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz'ün yerine AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı görevini sürdüren Milaslı Orman Mühendisi Duygu Pınar Marçalı Doğru atandı. Doğru'ya mazbatası AK Parti Genel Merkezi'nde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından verildi.


Evli ve bir çocuk annesi olan Doğru, 12 Şubat tarihinde İl Kadın Kolları Kongresi'ni gerçekleştirerek yeni yönetimi ile çalışmalarına başlayacak.

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