Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları sürüyor

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına sondaj çalışmalarını sürdüren sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, belirlenen alanda gece gündüz tarama çalışmasını sürdürüyor. İki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen Barbaros Hayreddin Paşa gemisine Yunan Deniz Kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından gerçekleştirilen taciz sonrası bölgede Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn sismik gemiye 24 saat boyunca eşlik ediyor

Dışişleri Bakanı sert tepki koymuştu

Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki gün önce Yunanistan'ı sert bir dille uyarmıştı. Bakan Çavuşoğlu, "Ege etrafında ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı da hep birlikte savunmaya devam etmemiz lazım. Bugün Ege'de oldu-bittilere izin vermiyoruz. Hem Meclisimizin kararını hatırlıyoruz, hem de Sahil Güvenliğimiz ve ilgili birimlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman gerekeni yapıyoruz. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken gerginliği arttırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok. Size bir şey getirmez. Hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de özellikle hidrokarbon rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda çıkarlarımızı korumak için gereğini yapıyoruz” demişti.

Yunan tacizi sonrası sismik gemi çevresinde güvenlik önlemi arttırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Araştırma Sahası'nda çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede araştırmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Yunanistan'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edilmişti. Taciz sonrası Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların bölgeye gelmesinin ardından taciz sonlandırılmış. Yunan deniz unsurlarının tacizinden sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede sürekli olarak güvenliği sağlayan fırkateyn görevlendirmişti.

Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi'ne koruma çemberi

Bölgede sondaj çalışmaları gece gündüz sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa Gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemalreis Fırkateyni ve fırkateynde görevli bir Skorsky helikopterin korumasında araştırmalarını sürdürüyor. Günün 24 saati sismik Barbaros Hayreddin Paşa'nın çevresinde hareket halinde olan Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateynde gözler radar taramalarında. Geceleri kızılötesi dürbün ile de sismik gemi çevresi sürekli gözetiliyor. Fırkateynde görevli helikopter gündüzleri sismik araştırma gemisinin çevresinde uçuşlarını ve denetimlerini sürdürüyor.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin özellikleri

Daha önce de Akdeniz ve Karadeniz'de sismik araştırmalar yapan R/V Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki arama gemisi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 22 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunan gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayreddin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle en çevreci gemilerden biri olarak gösteriliyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ekonomik münhasır alanı içinde petrol ve doğal gaz aramak için görevlendirilen R/V Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, 21 Nisan 2017'de bölgeye inmişti.

Türk Deniz Kuvvetleri Akdeniz'in en etkili deniz kuvvetlerinden biri

Türk Deniz Kuvvetleri 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında bir yandan içindeki üniforma giymiş hainlerden arınırken bir yandan da 'Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizin yılmaz bekçileri olarak görevini kararlılıkla icra etmeye devam ediyor.

Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz yatakları, bir zamanların sakin Doğu Akdeniz'i son yıllarda birçok donanmanın boy gösterdiği bir arena haline getirdi ve bölge dışı aktörlerin de iştahını kabarttı.

Türk Deniz Kuvvetleri, tarihinden ve kültüründen aldığı güçle, tüm çevre denizlerimizde önleyici yaklaşımı esas alan ve yaptığı gerçekçi analizler neticesinde potansiyel risk alanlarını tehdit oluşmadan tespit ederek gerekli tedbirleri kararlılıkla uygulayan etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak bölgede istikrarın teminatı rolünü üstleniyor.

Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması noktasında daha önceki dönemlerde örneği görülmeyen devlet uygulamaları kararlılıkla icra edildi ve edilmeye de devam ediliyor.

Türk donanmasının bölgedeki etkinliği, sahip olduğu eğitim seviyesi ve tecrübesi, diğer ülke Donanmalarının da ilgisini çekerken, bu durum birlikte eğitim yapma ve bilgi paylaşımı taleplerinin de artmasına neden oluyor. Nitekim ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS DONALD COOK Muhribi ile 17 Aralık 2018 tarihinde, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS ACONIT Fırkateyni ile 21 Aralık 2018 tarihinde ve yine ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER Muhribi ile 03 Ocak 2019 tarihinde ikili tatbikatlar icra edildi.

Deniz Kuvvetlerinin artan etkinliği; onunla sahada başa çıkamayan Yunanistan ve GKRY ikilisinin yalan haberlerle kamuoyunu etkileme gayretlerini artırmasına neden olmakta, şer ittifakını kuran bu ikili Türkiye'nin uluslararası ortamda yalnızlaştığı yalanlarıyla dolu haberler yayınlıyor ve algı operasyonu oluşturuyor.