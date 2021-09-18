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Döğüşbelen Mahallesi'nde 5 bin 500 metre asfaltlama yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz İlçesi Döğüşbelen Mahallesi’nde 5 bin 500 metre asfaltlama çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz İlçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde 5 bin 500 metre asfaltlama çalışması yaptı.



Kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde daha güvenli ve modern yollar için bakım, onarım ve asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılı asfalt kaplama programı dâhilinde bulunan Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi yol güzergahında Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan Döğüşbelen mahallesinde 500 metresi 1'inci kat, 5 bin metresi de 2'nci kat olmak üzere toplam 5 bin 500 metre asfaltlama çalışması yaptı.

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