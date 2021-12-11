Doktor Başkan, geleceğin hekimlerine beyaz önlük giydirdi

Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmeye başlayan öğrenciler için düzenlenen ‘Beyaz Önlük Giydirme' törenine katıldı.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen törene Başkan Gürün'ün yanı sıra Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, öğrenciler, aileleri ve öğretim üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan etkinliğin ardından Tıp Fakültesi müzik grubu öğrencileri katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Seneler önce hekimliğin simgesi olan beyaz önlüğü giymenin heyecanını kendisinin de yaşadığını ifade eden Başkan Gürün, beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımlarını atan geleceğin hekimlerini kutladı. Başkan Gürün,

“Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1972 yılında mezun oldum ve 1999 yılına kadar Ortopedi ve Travmatoloji hekimi olarak çalıştım. Hekimlikte beyaz leke götürmez. Üzerinde küçücük bir leke bile olsa görünür. Bunun sonucunda kendinize, mesleğinize ve hastanıza zarar vermiş olursunuz. Onun hekim olarak çok titiz ve hekimlik kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. COVID-19 salgının olduğu bu dönemde birçok vatandaşımızı ve meslektaşımızı kaybetmiş olmamıza rağmen hekimlik mesleğini seçtiğiniz için sizleri kutluyorum. Bugün hekimlik yolunun başlangıcındasınız ve beyaz gömleğinizi giyecekseniz. Bizlerin hekim olarak umutsuz ve kötümser olmaya, şikâyet etmeye hakkı yok. Doktor şikâyet edemez, şikâyet edenin derdine çare bulur, umutsuz olamaz en ağır hastayı bile aldığında ona umut vermesi gerekiyor. Eğer yola bu şekilde devam ederseniz mutsuzluklarınız çok az, ama mutluluklarınız çok daha fazla olur. Bu yolda hepinize iyi, başarılı yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler beyaz önlüklerini giydi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.