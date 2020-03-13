Doktor Başkan, Tıp Bayramını kutladı

Muğla'nın doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ülkemizde sağlık alanında bilimsel gelişmeler ışığında düzenlemeler yapılarak sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Doktor kelime anlamı ile öğretmek sözcüğünden gelir. Mesaisi, mesleği insan ve insan sağlığı olan, gece, gündüz demeden, mesai saati gözetmeden fedakarca çalışan doktorlarımız bizlerin sağlık alanındaki öğretmenleridir. Ülkemizde gelişmiş toplumlar gibi sağlık alanında bilimsel gelişmelere ayak uydurmalı, doktorlarımızın ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve şartları iyileştirilmelidir. Doktorlarımız polikliniklerde günde yüzlerce hastaya bakmak zorunda kalmamalı, mesleği insan hayatı olan doktorlarımız hastaları ile daha yakından ilgilenebilecek zamanı bulabilmelidir” dedi.

Dünya'yı kasıp kavuran Koronavirüs salgınında da sağlık emekçilerinin büyük gayret sarf ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu salgınında gerekli tedbirler alınarak en az kayıpla atlatılacağına inandığını belirtti. Başkan Gürün; “Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını için de en başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkes seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızı bu virüs hakkında bilgilendirmek, gerekli tedbirleri almalarını sağlamak için büyük gayret sarf eden sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Tıp Eğitimi ülkemizdeki gibi bütün şehirlere Tıp Fakültesi açmak olarak algılanmamalı, Tıp ve sağlık eğitiminde meslek örgütleri ile işbirliği yapan, bilimsel makaleler yayınlayan, üreten, araştırmalar yapan, nitelikli hekimlerimizin yetişmesini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık alanında çalışan, mesaisi insan ve insan sağlığı olan bütün sağlık emekçilerimizin, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” dedi.