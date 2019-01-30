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Dolu Milas'ı beyaza bürüdü

Muğla Milas’ın Meşelik Mahallesi’nde bu sabah dolu yağdı.

Muğla Milas'ın Meşelik Mahallesi'nde bu sabah dolu yağdı. Kısa süren dolu yağışıyla birlikte, mahalle beyaza büründü.


Milas'ın Meşelik Mahallesi'nde bu sabah dolu yağdı. Kısa süren dolu yağışıyla birlikte, mahalle beyaza büründü. Kaldırım taşları ve yolları bembeyaz gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Yağmurun yağmaya başlamasıyla birlikte beyaz örtü ortadan kalktı. Hava muhalefeti ile birlikte görülen dolu yağışı, Milas'ın bazı noktalarında da etkili oldu.

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