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Dolu yağışı Marmaris'i beyaza bürüdü

Marmaris’te bu sabah dolu yağdı.

Marmaris'te bu sabah dolu yağdı. Yaklaşık üç dakika süren dolu yağışı ilçede bazı noktaları kısa süreli beyaza bürüdü.


Marmaris'te kara hasret olan ilçe yaşayanı güne dolu sürpriziyle başladı. Saat 10:15 sularında başlayan dolu yağışı yaklaşık 3 dakika sürdü. Yağışla birlikte ilçede bazı noktalar beyaza büründü. O noktalardan biri de Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir halı saha oldu. Yeşil renkli suni çim kısa sürede beyaza büründü. Mahallede bulunan oyun parkı da beyaza bürünen noktalar arasındaydı. Yağmurun yağmaya başlamasıyla birlikte beyaz örtü ortadan kalktı.

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