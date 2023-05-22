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Dolu yağışı yolu beyaza bürüdü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yılanlı-Göktepe bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı-Göktepe bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu.


Meteoroloji tarafından Muğla'ya gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Menteşe Yılanlı ve Göktepe bölgesindeki kırsal mahallelerin ulaşımında kullanılan yollar adeta beyaza bürüdü.


Dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlanırken, Esençay Mahallesi yolu şiddetli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışını cep telefonunu ile çeken vatandaşlar beyaza bürünen yolları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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