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Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü

Antalya’nın Kaş ilçesinde, köprüden devrilen domates yüklü tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, köprüden devrilen domates yüklü tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza; Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini birbirine bağlayan Kınık köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaş ilçesinin Kınık Mahallesi'nden salçalık domates yükleyen Hacı Musa Demircili (50) idaresindeki 01 D 4479 plakalı tır, Eşen Çayı'na devrildi.


Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma Kaş jandarma ve bölge trafik ekiplerince sürdürülüyor.

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