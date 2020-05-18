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Domuzlar kedilerin mamalarına göz dikti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzu sürüleri, soaklara kediler için bırakılan mamaları yedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzu sürüleri, soaklara kediler için bırakılan mamaları yedi.


Marmaris'ta sokaklara inen yaban domuzu sürüleri, vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi. Özellikle Siteler mevkii ana caddesi üzerinde küçüklü büyüklü dolaşan yaban domuzları yiyecek aradılar. Mahalle aralarına giren domuzlar civar sakinlerinin sokak kedileri için koydukları mamaları da yediler.


Vatandaşların da beslediği yaban domuzlarının yaşama alanlarına Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak sebze meyve bırakılarak besleme yapılıyor. Beslemeler yapıldıktan sonra şehre inişleri azalan yaban domuzlarını gören vatandaşlar en çok bahçelerinde bağlı olan evcil köpeklerine saldırmalarından korktuklarını ifade ediyorlar.

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