İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dönem başı müdürler toplantısı yapıldı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal başkanlığında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Türker Yurtsever, Coşkun Demir, Okul ve Kurum Müdürlerinin katılımı ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Başı Müdürler Toplantısı yapıldı.


Toplantıda 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları ve hijyen şartları değerlendirildi. İlçedeki eğitim öğretim faaliyetleri, YKS ve LGS'nin değerlendirilmesi, EBA kullanımı, okulların mevcut durumları, uzaktan eğitim faaliyetleri, okul güvenliği, taşıma ve yemek işlemleri ile okulların mevcut ihtiyaçları ele alındı.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri tarafından iş ve işleyişte aylık olarak düzenli yapılması gereken çalışmaları belirtmeleri ve YKS, LGS sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan eğitim ve 21 Eylül tarihinde başlayacak yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ve pandemi dolayısıyla alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal toplantıya katılan tüm okul-kurum müdürlerine teşekkür ederek 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.