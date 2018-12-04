Donmak üzere olan yaşlı adamı jandarma kurtardı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Ali Üstün, donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas'a bağlı Pinar Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki Mehmet Ali Üstün, dünürüne gitmek için evden çıktı. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Ali Üstün evdekilerden helallik isteyerek dünürüne gitmek için evden ayrıldı. Dünürüne gitmediğini öğrenen Mehmet Ali amcanın yakınları uzun bir süre kendisinden haber alamayınca durumdan şüphelenerek olayı Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel eğitimli iz arama takip köpeğiyle kayıp şahsı aramaya başladı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları başarılı çalışma sonucunda Mehmet Ali Üstün'ü arazide donmak üzereyken buldu. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Mehmet Ali amca ailesine teslim edilirken, yakınları jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.