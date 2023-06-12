Dördüncü zeytinyağı kalite yarışması ödül töreni 16 Haziran'da yapılacak

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın ödül töreni 16 Haziran tarihinde MSÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenecek.

Muğla zeytinciliğine bakıldığında TÜİK 2022 yılı verilerine göre kent genelinde 15 milyon 974 bin 96 adet zeytin ağacı varlığı bulunurken, Türkiye genelinde ise bu rakam 194 milyon 519 bin 141 olarak belirtildi. Alan olarak bakıldığında da toplam zeytin alanı olan yaklaşık 9 milyonun 995 bin 441 dekarı Muğla il sınırları içerisinde yer alıyor. Ayrıca yine TÜİK verilerine göre Türkiye'de üretilen yaklaşık 391 bin ton yağın yaklaşık 47 bin tonu Muğla'da üretiliyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan 'Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu' projesinin önemli bir çıktısı olan Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın 4'üncüsüne Muğla'nın 10 ilçesinden toplam 134 üretici, firma ve marka katıldı. En fazla başvurunun Milas ilçesinden yapıldığı yarışmada 12 adet organik ve 25 adet de İyi Tarım uygulaması ile üretilen zeytinyağları beğeniye sunuldu. Yarışmaya Milas'tan 60, Menteşe'den 32, Bodrum'dan 13, Datça'dan 8, Fethiye'den 7, Yatağan'dan 6, Seydikemer ve Dalaman'dan 3'er üretici ile Kavaklıdere'den 2, Köyceğiz'den ise 1 üretici katılım sağladı.

1 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunan üretici ve firmaların ürünleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında kimyasal analizlerden geçti. Duyusal analiz ise 6 Mayıs 2023 tarihinde 'Muğla Ticaret Borsası Duyusal Analiz Laboratuvarı' içerisinde gerçekleştirildi. Analiz sonuçları, komisyon tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan zeytinyağları belirlendi. Ödüller, 16 Haziran'da düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

Muğla zeytinyağının markalaşma sürecine önemli katkı

Muğla'da zeytinyağının markalaşma sürecine önemli bir katkı sunan kalite yarışmasının her yıl daha da artan bir ilgiyle devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Bu yıl yarışmamıza başvuru yapan 59 adet markalaşmış zeytinyağı bulunuyor. 39 adet zeytinyağımız ise 2019-2022 yılları arasında marka sahibi oldu. Son dört yılda gelinen bu aşama bizleri mutlu ediyor” dedi.

Muğla il genelinde TÜİK verilerine göre yaklaşık 16 milyon zeytin ağacı varlığı olduğunu ve zeytinlik alan büyüklüğünün 995 bin dekarı aştığını anlatan Saylak, Türkiye'de üretilen 391 bin ton zeytinyağının 47 bin tonunun Muğla'da üretildiğini vurgulayarak, “Muğla, bugün kaliteli zeytinyağı denildiğinde ilk akla gelen bölgelerden biri haline gelmiştir. Bu başarı, üreticilerimize aittir” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın Muğla'da kaliteli zeytinyağı üretimini teşvik etmesi açısından da önemli bir proje olduğunu kaydeden Saylak, “Zeytinyağının ve zeytinin kalite yolculuğu, büyük emek, sabır ve adanmışlık gerektirir. Muğla'da üretilen zeytinyağının hem ulusal hem de uluslararası platformda tanınırlığının artması adına başlattığımız ve dört yıl içinde gelenekselleşen yarışmamıza katılan, destek ve emek veren tüm üreticilerimize, kurum ve firmalara Muğla'mız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 16 Haziran 2023 tarihinde MSÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenecek törene tüm Muğla halkının ve üreticilerin davetli olduğunu sözlerine ekledi.