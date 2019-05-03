“Dört Efsane Çevreci” Menteşelilerle buluştu

Menteşe Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen söyleşi ve imza gününde Erdoğan, “yürüyen köşk” ile ilgili anılarını paylaştı.

Amacının genç kuşaklara doğa sevgisini anlatmak ve aşılamak olduğunu belirten araştırmacı - yazar ve emekli Ateşe Metin Erdoğan, kitabında kaleme aldığı Atatürk, Manisa Tarzanı, Halikarnas Balıkçısı ve Hayrettin Karaca'nın doğa sevgisini ve çevrecilik adına yaptıklarını katılımcılarla paylaştı.

Erdoğan, “Ben yurtdışı görevinden emekli olduktan sonra, bir konuda araştırma yapmayı hayal ediyordum. O'da Leonardo Da Vinci'yi incelemekti. Fakat o yıllarda elime küçük bir kitap geçti. Bu kitap kararımı değiştirmeme neden oldu. Kitapta Atatürk'e ait "yürüyen köşk"ün öyküsü yer almaktaydı. Kitabı okudum ve inanamadım. Arabama bindim ve Yalova'ya gittim. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını değiştiren çınar ağacını buldum. Atatürk, o çınara aşık oluyor ve benim kentim Yalova diyor. Ben de bu hikayeye aşık oldum." diye konuştu.

Söyleşide “yürüyen köşk” ün hikayesinin kendisini çok etkilediğini belirten araştırmacı - yazar Metin Erdoğan, “Yürüyen Köşk'ü hareketle Yalova'yı anlattım, ağacın önemini anlattım. Bu ulu çınar, benim içimdeki doğa sevgisini çıkardı ortaya. Yürüyen Köşk ile ilgili o kadar çok araştırma ve çalışma yaptım ki, artık beni tanıyanlar bana, “yürüyen adam” diye hitap etmeye başladılar. Amacım bu ülkede gençlere ağaç ve doğa sevgisini geliştirmek. Kitabımda Türkiye'de çevrecilik örneği göstermiş kişileri ele aldım. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Manisa Tarzanı, Halikarnas Balıkçısı ve Hayrettin Karaca'nın çevrecilik adına yaptıklarını anlattım." dedi.

Söyleşi sonrası okurlarıyla buluşarak “Dört Efsane Çevreci” adlı kitabını imzalayan araştırmacı - yazar Metin Erdoğan'a katılımları için Menteşe Belediyesi adına başkan yardımcısı Levent Ünver tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Metin Erdoğan'a ayrıca köy enstitüsü mezunu Zeliha Korkmaz tarafından bir tane kırmızı beyaz, bir tane de yeşil beyaz el yapımı dokumalar hediye edildi.