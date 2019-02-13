Dostlar için sosyal sorumluluk projesi

Bodrum'da faaliyetlerini sürdüren Toprak Ajans'ın önderliğinde hazırlanıp geliştirilen “Beni Unuttunuz” adlı sosyal sorumluluk projesi, Bodrum Hayvan Hakları Derneği ve Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle hayata geçirildi.

Bodrum'da terk edilen canların sesini onları terk edenlere duyurmak, sevgi ve ilgiden eksik kalan bu can dostlarımıza dikkat çekmek amacıyla oluşturulan proje, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Sokağa terk edilen canları sahiplendirmek için @beniunuttunuz adıyla kurulan sosyal medya sayfalarıyla başlayan çalışma; billboard, raket ve maketlerden oluşan duyuru kanalları aracılığıyla toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Yaz aylarında nüfusun yoğunlaştığı Bodrum yarımadasında, sahipsiz ve sokağa terk edilmiş hayvan sayısının artması nedeniyle Toprak Ajans'ın himayesi altında başlatılan çalışmaya Bodrum Hayvan Hakları Derneği ile Bodrum Belediyesi destek veriyor. Özellikle sokağa atılmış, terk edilmiş hayvanları yeniden sahiplendirmeyi hedefleyen proje için hazırlanan kısa videolar, sosyal medyada ilgi görüyor.

Günümüzde çok sayıda insanın kullandığı sosyal medya mecralarından başlayan proje, sokak hayvanlarına dikkat çekerek vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

Projenin önemine değinen Toprak Ajans Yetkilileri, "Sosyal medyadaki bu sayfalarımızda, terk edilmiş sevimli dostlarımızla ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Sizler de bu sayfaları takip ederek projemize destek olabilirsiniz. Gelin hep birlikte sessizlerin sesi, umutsuzların umudu olalım. Şimdiden çok teşekkürler" dedi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum Belediyesi'nin her koşulda sevimli dostların yanında olmaya çalıştıklarını ifade ettiği açıklamasında, “Bu tür projeler, gönüllüler olarak bizleri daha da motive ediyor. Uzun yıllardır hayvanların sahiplendirilmesi ve sokağa terk edilmiş hayvanlarla ilgili bilinç oluşturmak için dernek gönüllüleriyle ve bizi her zaman destekleyen hayvansever dostlarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Toprak Ajans'ın ön ayak olduğu ve Bodrum Belediyesi'nin büyük destek verdiği bu güzel proje sayesinde de çalışmalarımızı çok daha yönlü ve iyi bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da çalışmanın tüm ülkemize ve dünyaya örnek bir proje olduğunu belirterek, “Maalesef ki Bodrum'da sokağa terk edilmiş canlara rastlıyoruz ve Bodrum Hayvan Hakları Derneğimizin de destekleriyle bunları tespit ettiğimizde, gerekli bakımlarını belediyemiz barınağında yaparak onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu güzel projenin amacı ise öncelikle toplumumuzda bu konuda bilinç oluşturmak ve sokağa terk edilmiş canlarımızı sahiplendirerek onlara umut olmak” diye konuştu.