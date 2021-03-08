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Dövüldükten sonra hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dövüldükten sonra hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dövüldükten sonra hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ümit Tekmanlı (41), aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler tarafından darp edilmiş ve özel bir hastane önüne bırakılmıştı. Olayın ardından polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.


Aralarındaki alacak verecek meselesi olduğu iddiasıyla Mustafa Ümit Tekmanlı'yı (41) darp edip ölümüne sebep olan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı. Sağlık kontrolünden geçirilen U.K, O.İ, S.K, C.E ve K.K “kasten öldürme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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