Dozerler tekne ile götürüldü, kaçak yapılar yıkıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kara bağlantısı bulunmayan Sıralıbük Koyu'na dozerler tekne ile götürülürken, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi kaçak yapılarla mücadele devam ederken, ilçe sınırları içinde yer alan koylarda yapılan kaçak yapıların yıkımı yapılıyor. Bu çerçevede Orman İşletme Müdürlüğünce tespit edilip idari soruşturma başlatılan ve Dalaman Belediyesi ekiplerince tutanak altına alınan binalardan, Sıralıbük Koyu'nda bulunan kaçak binanın yıkımı gerçekleştirildi. Karayolunda ulaşımı olmayan koya, tekne ile götürülen dozerler ile kaçak bina yıkıldı. Bina sahiplerine de işlem yapıldı. Ekiplerin önümüzdeki günlerde de kaçak olduğu tespit edilen Sıralıbük'te 1, Yavansu'da ise 1 bina olmak üzere toplam 2 binanın daha yıkımını gerçekleştireceği öğrenildi.