Dr. Mehmet Nil Hıdır gençlerle basketbol oynadı

Seçime az bir zaman kala, Fethiye'deki ziyaretlerini sıklaştıran AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş, basketbol oynayan gençleri gördüğü sırada, aralarına katılıp onlarla beraber basketbol oynadı.

Sporun her yaştaki bireyin yapması gerektiği, özellikle de gençlerin spor konusunda teşvikinin önemli olduğunu dile getiren Hıdır, “Gençlerimizin spor yapabileceği, enerjilerini boşaltıp kötü alışkanlıklardan uzak duracağı ortamları yapmamız lazım.” dedi. Basketbol oyunundan sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Dr. Hıdır, ilgiden memnun olarak gençlerle sohbet etti. Gençler ve spor konusunda Muğla'da yapacaklarını anlattı.

Dr. Hıdır "Gençlerimiz açısından eğitim önemli bu yolda kaliteli eğitim vermek konusunda belediyenin de kendi alanında katkı sunması gerekiyor. Biz açacağımız bilgi evleri ile öğrencilerin derslerine yardimci olmaya çalışacağız.Üniversite öğrencilerinin de ihtiyacını sağlayacak şekilde kütüphaneler oluşturacağız.

Mutlu gençler şehri Muğla

Özellikle üniversite sınavı öncesi hangi mesleği seçeceği konusunda endişeleri olan bu anlamda profesyonel yardıma ihtiyacı olan öğrencilere eğitmenlerimiz ile birlikte yardımcı olacağız rehberlik edeceğiz. Zira meslek seçimi tüm yaşamı doğrudan etkileyen bir olay. Üzerinde hassasiyet barındıran bir dönümdür.

Muğla' ya spor turizmi denince akla gelen bir merkez olacak

Köyceğiz Gölü'nde su sporları; Sandras Dağı ve Ağla Yaylası'nda kış ve doğa sporları turizmi devreye sokulacak. Ortaca ve Dalaman'da bölgeye hitap eden futbol, basket-voleybol sahaları ve tenis kortları ile golf sahaları tesis edilerek bölgenin turizmini çeşitlendireceğiz. Gençlerimizin de bu alanlarda yetişmesi için spor kulüplerimizle ortak çalışmalar yürüteceğiz.

Hedefimiz Muğla'da Kavaklıdere'yi de işin içine katarak, 5 yıllık dönemimiz içinde 12 ay çeşitlendirilmiş ve ilin kırsalına da yayılmış bir turizm hareketi başlatmak ve Muğla'yı yelken, kürek yarışlarının, otomobil ve motokros yarışlarının, sörf ve kite-sörf yarışlarının, hava sporu oyunlarının ve hatta Köyceğiz merkezli olarak uluslararası sinema festivallerinin merkezi haline getirmek istiyoruz.

Bu merkezler gençlerimizin istihdamı açısından da önem teşkil ediyor.

Elbette ata sporlarımıza da önem verilecek. Yatağan ve Bodrum'daki deve güreşi arenalarına, boğa güreşi sahalarını ekleyip; Kavaklıdere Yerküpe Yağlı pehlivan güreşlerini bir hafta süren uluslararası şenlikler haline getireceğiz."dedi.