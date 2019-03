Mehmet Nil Hıdır, yerel seçimlere sayılı günler kala gittiği Marmaris'te bir günde on köy gezerek rekora imza attı.

Siyaset yaşamı boyunca köylere şimdiki adıyla mahallelere hizmetin taşınması için emeği geçen Dr. Mehmet Nil Hıdır, "köylü milletin efendisidir, hak ettiği refaha erişmesi de bizlerin ödevidir. İçinde bulunduğumuz çağda dolmuş hattı olmayan, yollarında parkesi, sıcak asfaltı olmayan, kanalizasyonu, arıtması ya çok sıkıntılı ya hiç olmayan, elektrik sıkıntısı, telefon şebekesinin sorun oluşturduğu köylerin olması üzücü. Dahası tarımsal üretimimizin bu kadar önemli olduğu Muğla'mızda köylüye hizmetin ulaştırılamıyor olması utanç verici. İl Başkanlığım ve milletvekilliğim döneminde mahallelerimize dönemin Başbakanı şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destekle 700 milyon liralık yatırım yaptık. Köylere yol, tarımsal su alanları, köy onakları, parkeler yapılmasına vesile olduk. Emanet bize halkımız tarafından tevdi edilirse yine hizmetten yoksun mahallelerimizde ajandamıza yazdığımız notlarımızı bir bir hayata geçireceğiz "dedi.

Dr.Hıdır'dan çiftçilere ve köylere tam destek sözü

Şoförler için yayınladıkları "Şoförlere Sözümüzdür" el kitabı gibi yakında "Köylümüze ve Çiftçimize Sözümüzdür " mektubunun da tüm mahallelere ulaşacağının altını çizen Dr.Hıdır: "Köylümüzün ve çiftçimizin kullandığı mazot yem ve gübrelerde destekleme primi verilecek.Köy meydanı ,köy sokakları,mahalleler arası yollarda parkesiz köy kalmayacak.öy ve İlçeler arasındaki yollarda asfaltsız yol kalmayacak.Köylerimize yayla,bağ ,bahçe zeytinlik ve arıcıların kovan cepleri ile yollar açılacak.Tarımsal sulama göletleri ve kanalları ile susuz tarla kalmayacak.

İçme suyu olmayan köy kalmayacak. İlçe merkezi ile köyler arasında dolmuşu olmayan güzergâh kalmayacak. Köy yerleşim alanları ve köy imar planı yapılmamış köy ve mahalle kalmayacak. Köy tüzel kişiliğinden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçmiş olan bina, hazine arazisi, tarla ve meraların kullanım ve işletme hakkı sözleşme ile köy muhtarlıklarımıza devredilecek.

Kapalı köy düğün salonu, açık pazar yeri, kabristan namazgahı olmayan köy kalmayacak. Halı saha, spor parkı ve çocuk parkı olmayan köy kalmayacak.

9-Bozuk orman alanlarına defne, ceviz, badem, kestane, fıstık çamı, yerli zeytin fidanı dikilerek işleme ve bakım hakkı köylümüze verilecek. Hazine veya özel kişilere ait su basan ovalar drenaj kanalları ile ıslah edilecek. Tarım arazilerine yem bitkileri ve hububat ekimi teşvik edilecek.

Köylü, yeniden milletin efendisi olacak

TKK üst birliği aracılığıyla Muğla'da Yem Fabrikası kurulacak.(mısır, yonca, arpa, buğday, çavdar için alım garantili planlı ekim yapılacak. Bereketli yayla ve tarıma elverişli ovalarımız için ücretsiz meyve fidanı dağıtılacak. Her ilçemizde bal, zeytinyagı, et, süt ve sebze meyve, orman endemik bitkileri isleme merkezleri ve soğuk hava depoları inşa edilerek ürünlerimizin markalaşması sağlanacak ,ihracatın önü açılacak.Tarım Bakanlığımızın sera teşvikleri kapsamında örtü altı sebzecilik ve çiçekçilik için çiftçimize arazi tahsisleri yapılacak. DSİ tarafından planlanan sulama göletlerinin her türlü iş ve işlemleri takip edilecek.Köy ve kentlerde imar planları yeniden gözden geçirilerek tarım alanları, meralar, milli park ve doğayı koruma alanları,kıyı kenar çizgisi, arkeolojik sit alanları ,kamuya ait piknik ve mesire alanları ve zeytinlikler kesinlikle korunacak ve yapılaşmaya açılmayacak.Gelir düzeyi düşük ve depreme dayanıksız köylerimizde Köy TOKİ 'leri başlatılacak.Besicilik ve et ürünlerimizin, sağlıklı kesim ve kârlı satışı için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ortaklığında mezbaha,et ve süt entegre tesisleri açılacak.Kültür balıkçılığımızın yaygın olduğu Fethiye Ören bölgesi ihtisas organize sanayi haline dönüştürülerek üretim kapasitesinin arttırılması sağlanacak." diye konuştu.