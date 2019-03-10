Dr. Tahir Ateş “Bodrum'a tatile gelen turistlere rezil oluyoruz”

Tahir Ateş Turgutreis mahallesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Miting havasında geçen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş Turgutreis mahallesinde Seçim Kordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılışa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, Muğla Ak Parti Milletvekili Yavuz Demir, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, Ak Parti Turgutreis Koordinatörü Melih Aydoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Açılış öncesi Turgutreis mahallesini gezen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve Ak Parti Muğla Millet Vekili Yavuz Demir yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan adayları Ateş ve Hıdır mahalle sakinlerinin dertlerini dinledi. Sorunlarını anlatan vatandaşların teker teker telefon numaralarını alan Ateş ise sorunlarını çözmek için vatandaşlara söz veridi. Alt yapı sorunundan şikayetçi olan vatandaşlar “Tahir Başkan” diye sloganlar atarak sevgi gösterilerinde bulundular.

Turgurtreis mahallesini karış karış gezen Başkan adayı Dr. Hıdır ve Ateş, Milletvekili ile birlikte SKM açılışına katıldı. Coşku ile yapılan açılışa binlerce vatandaş katıldı. Miting havasında düzenlenen açılışta kısa bir konuşma yapan Muğla AK Parti Milletvekili Yavuz Demir Muğla'nın sorunlarını bitirmeyen bir belediyecilik anlayışı olduğunu belirterek “Ak Belediyecilik gelecek tüm sorunlar bitecek şeklinde” konuştu.

“Kapılarımızı sonuna kadar açacağız”

Ardından açılış konuşması yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır “Bizler büyükşehirde belediye başkanı olunca tüm ilçelerimize kapılarımıza sonuna kadar açacağız. Mevcut büyükşehir belediye başkanı gibi kapıya bir danışman bir sekreter oturtup onlarla işleri yönetmeyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde istifası alınan UKOME başkanı gibi bütün şoför esnafımızın işini bir kişiye havale edip, biz kendimiz kapalı kapılar arkasına çekilmeyeceğiz. Mevcut belediye başkanı gibi 3 yıl Marmaris'e, 2 yıl Bodrum'a gitmemezlik etmeyeceğiz. İnsanımızı yerinde ziyaret edeceğiz. insanımızın derdini yerinde öğrenip, dermanını meclisimizde çözeceğiz” dedi.

“Her yerden şikayet yağıyor”

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş ise Bodrum'un acilen ayağa kalkması gerektiğini belirterek “Biz bu yola yüreğimiz gönlümüzü koyduk. Bodrum'u neredeyse tüm mahallelerini, sokaklarını gezdim sayılır. Her yerden şikayet alıyoruz. Herkes belediyeden bir şekilde şikayetçi. Seneler içerisinde nasıl başardınız bu kadar insanı küstürmeyi. . 31 Mart gecesi biz geldiğimizde hizmette sınır olmayacak, tüm Bodrum'u oy veren vermeyen herkesi kucaklayacağız. Hizmetin gitmediği ne bir mahalle nede bir köy kalmayacak. İnsanlara bu kadar eziyet yapılmaz. Evlerinin önü çamur, çukur, çöpleri anlatmaya gerek yok zaten. 90'lı yıllarda yaşıyoruz sanki. Doğu'nun en ücra köyünde bile çamur kalmadı. Biz Turizmin gözbebeğinde çukurlu yollara, çamurlu yollarla uğraşıyoruz. Hiç mi Belediyenin imkanı yoktu, hiç mi bir asfalt dökecek zamanınız olmadı. Bu devran böyle gitmez. Bu insanları artık kandıramayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Ak Belediyeciliği inşallah Bodrumla buluşturacağız ve hizmetin sınırı olmayacak. Yaz aylarında Bodrum turist akınına uğruyor, bu rezillikleri onlarda görüyor. Şehrimizi artık rezil etmenize izin vermeyeceğiz. Bodrum'da geleneklerine bağlı modern şehircilik anlayışı ile doğa ile uyumlu hayvanlarla barışık yaşayan engelli ve yaşlılara yaşam standardını yükseltmeye olanak tanıyan 7'den 77'ye hizmet veren halkla barışık belediyecilik anlayışı benimsiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ve Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş Bodrum'a spor tesisi, konser alanı ve kent park yapacaklarının sözünü verdi.