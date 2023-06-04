İhlas Haber Ajansı

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Duayen turizmci Murat Deliveli toprağa verildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan duayen turizmci Murat Deliveli 88 yaşında sağlık sorunları sebebi ile hayata gözlerini yummasının ardından bugün ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan duayen turizmci Murat Deliveli 88 yaşında sağlık sorunları sebebi ile hayata gözlerini yummasının ardından bugün ikindi namazına müteakip toprağa verildi.



Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB)kurucusu, önceki dönemler Marmaris Belediye başkan vekili, turizm duayeni Murat Deliveli, bugün Yeşil Camii'de kılınan cenaze namazın ardından şehir mezarlığında yoğun bir katılımla defnedildi.

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