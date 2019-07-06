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Dubai Şeyhi'nin milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim’in milyon dolarlık yüzen sarayı “Radiant”, Bodrum’a demir attı.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı “Radiant”, Bodrum'a demir attı. Mega yatı görenler gözlerini yattan alamadı.


Dünya sıralamasında en pahalı yatlardan olan 110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları Bayraklı “Radiant”, Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dolar milyarderi Dubai şeyh Abdulla Al Futtaim'e ait 4 katlı mega yatın değeri ise dudak uçuklattı. 580 milyon dolar değerindeki 10 kabinli 20 kişilik yatın içerisi ise mini bir saray Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, deniz altı, jetskiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı kaldı. Alüminyum gövdeli yatın Bodrum'dan sonra Yunan adalarına gideceği öğrenildi.

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