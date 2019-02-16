İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bulunan Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Menteşe'deki Düğerek Cezaevi'nde meydana geldi. Cezaevinin atölye kısmında kullanılan bir elektronik eşyanın elektrik aksamından yangın çıktı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olay sonrası cezaevinde yaralanma ya da zehirlenme yaşanmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.