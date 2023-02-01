Düğerek kanalizasyon projesi başlıyor

İlk etap yaklaşık 15 Milyon TL'ye malolacak

İki etaptan oluşacak proje çerçevesinde Düğerek Mahallesine toplam 14 bin metre kanalizasyon hattı yapılması planlanırken, projenin ilk etabında 14 Milyon 988 Bin TL yatırımla 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hat yapımına başlanıyor.

Yaklaşık 13 bin kişiye kanalizasyon hizmeti sunacak ilk etabı önümüzdeki günlerde başlayacak. Düğerek Mahallesinde oluşan atıksu mahalleye yakın olan Muğla Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak.