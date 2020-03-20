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Düğerek'te yaşlıların evlerine gıda hizmeti

Muğla’nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi’nde Muhtar Mehmet Ortayol tarafından yaşlıların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulama başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi'nde Muhtar Mehmet Ortayol tarafından yaşlıların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulama başlatıldı.


Uygulama kapsamında muhtarlığı arayan 65 yaş üstü vatandaşların acil ihtiyaçları gönüllü gençler ve muhtarlık tarafından yaşlılara ulaştırılıyor.


Düğerek Muhtarı Mehmet Ortayol, uygulama ile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şuanda ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle yaşlıların daha çok etkilendiği Korona Virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir uygulama başlattık. 5-6 gönüllü genç, ben ve azalarımız tarafından yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Telefonla bize ulaşan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görüp kendilerine teslim ediyoruz. Bizim yaptığımız bu davranışı diğer muhtar arkadaşlardan da bekliyoruz" dedi.

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