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Dumandan etkilenen tavşana kalp masajı yaptılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde bulunan bir kuş ve tavşan telef oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde bulunan bir kuş ve tavşan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin tavşanı kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.


Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi 1181 Sokak'taki bir evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bir kuş ve tavşan ise telef oldu.



“Tavşana kalp masajı yaptılar”


İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir tavşana oksijen vererek, kalp masajı yapıldı. Uzun süre tavşanı yeninden hayata döndürme çalışmaları ise başarısız oldu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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