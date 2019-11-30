Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi hakkında kanun kapsamında, sigara içmeyen vatandaşların pasif etkilenmesini önlemek amacıyla kapalı mekanlardaki ‘Dumansız hava sahası' denetimleri sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer'in katılımı ile kapalı mekanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlere ilk defa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve denetimlerde sürekli görev alacak 14 polis memuru da görev aldı.

Muğla genelinde yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında Sağlık bakanlığı 184 numaralı ihbar hattına da yapılan ihbarlar sonrası ekipler ihbarın yapıldığı alanda denetimlerini sürdürüyor. Rutin ve ihbarlı denetimler dışında Muğla'nın ilçeleri arasında çapraz tütün denetimleri gerçekleştiriliyor.

Muğla Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, dumansız hava sahası denetimlerinin rutin denetim dışında da çapraz ve ihbarlı denetimler olarak devam ettiğini belirterek, “Muğla olarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana çok iyi veriler elde ediyoruz. İnsanlarımızın tütün ve tütün mamüllerini kullanmadaki düşüş sayısının yanında, dumansız hava sahasına uyma yönünde bilinçlendiriliyorlar. Amacımız sadece dumansız hava sahasına uymayanlara ceza kesmek değil, aynı zamanda tütün ve tütün mamüllerinin zararları konusunda bilgilendirme de yapıyoruz” dedi.

Muğla'da 11 aylık dönem içinde 67 bin 92 denetim yapılırken, vatandaşlar taraıfndan yapılan ihbar sayısı ise Bin 302.