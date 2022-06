‘Dümen' operasyonunda holding patronu gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın 43 ilde eş zamanlı yaptığı ‘Dümen' operasyonuna Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Operasyon çerçevesinde Marmaris ilçesinde rüşvet suçundan Marmaris Liman Başkanlığında çalışan B.T., O.D., G.G. ile şahıslara aracılık eden A.Ö. ve H.Y. isimli şahıslar, Milas ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık suçlarından holding sahibi İ.B. ve çalışanları, M.Y., E.T., E.T., D.U isimli şahıslar, Bodrum ilçesinde nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından araç kiralama şirketi işletmecisi A.D. isimli şahıs, Muğla Menteşe ilçesinde parada sahtecilik suçundan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenci F.O. Cumhuriyet Savcılıklarından alınan kararlarla gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile dolandırılan kişilere ait kişisel verilerin, senetlerin, banka cüzdanlarının ayrıca rüşvet ve dolandırılan şahıslara ait ajandalar ele geçirildi.