Dumlupınar öğrencilerinden anlamlı sergi

Menteşe Dumlupınar İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri evlerinde bulunan ve geçmişi yıllarda kullanılan ve kültürel mirasımızın parçalarını ‘Geçmişten Günümüze Kültürümüzün İzleri' isimli sergide bir araya getirdi. Dumlupınar İlkokulu'nda gerçekleşen serginin açılışını Okul Müdürü Muzaffer Kanat yaptı. Sergiye Dumlupınar İlkokulu öğretmenleri öğrencileri ve veliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Muzaffer Kanat, “Öğrencilerimize milli şuuru en iyi şekilde aşılamamız gerek. Bugün okulumuzda 4/D sınıfı tarafından gerçekleştirilen sergi kültürel değerlerimizin öğrencilerimize anlatılması konusunda büyük bir önem sağlıyor. Sergimizin hazırlanmasında başta sınıf öğretmenimiz Selma Yağmur Mutlu olmak üzere 4/D sınıfı öğrencilerimize ve velilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

4/D sınıfı tarafından açılan sergi gün boyu açık kaldı. Dumlupınar İlkokulu öğrencileri sergiye büyük ilgi gösterirken, 4/D sınıfı öğrencileri de sergide bulunan eserler hakkında okul arkadaşlarına bilgiler verdiler.

Kahve değirmeninden, bez bebeğe

‘Geçmişten Günümüze Kültürümüzün İzleri isimli sergide kahve değirmeni, bez bebekler, Ebru, geçmiş yıllarda kullanılan yemek takımları, nakışlar, yerel giysiler, siyah beyaz fotoğraflar, bakır kazanlar ve cezveler, tahta kaşıklar gibi objeler yer aldı.