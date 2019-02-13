Dünya çam balı üssü Muğla standına İzmir'de yoğun ilgi

Dünya çam balı üretiminin yüzde 85'inin, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 90'ının karşılandığı Muğla'nın, coğrafi işaret alarak tescillenmiş

meşhur çam balı, İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarında yoğun ilgi gördü. İzmir'de düzenlenen 14'üncü Agroexpo Uluslar Arası Tarım ve Hayvancılık Fuarında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak stant açtı.

Açılan stant ile Muğla'nın kendine özgü ürünleri fuar boyunca sergilendi ve il genelinde yapılan tarımsal çalışmalar katılımcılara anlatıldı. En büyük ilgiyi ise coğrafi işaret alarak tescillenen meşhur Muğla Çam Balı gördü. Standı ziyaret eden katılımcılar ikram edilen çam balının tadına baktılar ve Muğla çam balının faydaları, üretimi ve nasıl temin edebilecekleri ile ilgili bilgi aldılar.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan açıklamada, “Dünya çam balı üretiminin yüzde 85'inin, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 90'ının Muğla'dan karşılandığı bu önemli ürünün daha kaliteli ve daha verimli üretiminin yapılabilmesi için İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız kovan sayısını, bal üretimini artırmak ve organik arıcılığı yaygınlaştırmaktır. Teknik personellerimiz arıcıların yaşadığı sıkıntılar, konaklama sorunları, basra alanlarının korunması ve polen kaynakları sağlamak amacı ile çalışmalarına devam etmektedir” diye ifade edildi.