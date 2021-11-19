İhlas Haber Ajansı

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Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında program düzenlendi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında müdürlük toplantı salonunda program düzenlendi.

Sevgi evlerinde kalan çocukların eserlerinin sergilendiği etkinlikte üç öğrencinin Muğla'daki yangınlardan etkilenerek filografi sanatı ile yaptıkları iki eser ilgi odağı oldu.


Protokolün de katıldığı etkinlikte konuşma yapan İl Müdürü Osman Toprakçı, "Sahip olduğumuz en büyük değer çocuklarımız. Çocuk Hakları, anayasamızda 2010 yılında yerini aldı. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak bizim sorumluluğumuz" dedi ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuklara yönelik çalışmalarını ve projelerini anlattı. Programda şiirler ile Dünya Çocuk Hakları ve Türk Çocuk Hakları Bildirgesi okundu. Etkinlik, sevgi evlerinde kalan çocuklar tarafından yapılan eserlerin sunulduğu serginin açılışının ardından sona erdi.

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