İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Engelliler Günü Datça'da pastayla kutlandı

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde pasta kesti ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde pasta kesti ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Datça'da yaşayan engelliler, Datça Belediyesi tarafından verilen yemekle ve kesilen yaş pastayla doyasıya eğlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Necmettin Erdoğan, Datça Belediye Meclis üyeleri, engelliler ve vatandaşlar katıldı.


Eğlence sonrası Datça Belediyesi tarafından yaptırılan pasta Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve engelli vatandaşlarla birlikte kesildi. Pasta kesimi sonrası bir konuşma yapan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Engelli olmak hayattan kopmak değildir. Engelli olmak sizlerin tercihi değil ancak bizim görevimiz sizlerin hayatını zorlaştırmak değil kolaylaştırmaktır. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.