Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde ilk kez denize dalıp deniz dibini temizlediler

Marmaris'te daha önce hiç dalmamış 40 kadın Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde mavi sulara daldı. Dalış eğitmenleri eşliğinde dalan kadınlar, deniz dibinde biriken plastik atıkları da topladı.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde daha önce hiç dalış tecrübesi olmayan 40 kadın ‘Dalsın Kızlar' projesi kapsamında dalış eğitmenleri gözetiminde mavi sulara daldı. İlçenin Cennet Adası açıklarında gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 'Dünya Kadınlar Dalış Günü'ne denk getirilen organizasyonda kadınlar dalmakla kalmayıp, deniz dibinde bulunan plastik atıkları topladı. Organizasyon sorumlusu ve dalış eğitmeni Gaye Dülger etkinlik hakkında bilgi verdi. Böyle bir organizasyona ilk kez gerçekleştirdiklerini belirten Dülger, “Biz, Türkiye'de kadınların dalışa başlamasını istedik. Ve yıllardır hayalimiz olan bir işe imza atıp, kadınlarımızın su altına inmelerine önayak olmak istedik. Dünya genelinde kadın dalıcı sayısı düşük olduğu için 2015 senesinde Dalış Eğitmenleri Birliği” dünyada Dünya Kadınlar Dalış Günü hazırladı. Bizde ilk defa bu çalışmaya destek olmak amacıyla “Dalsın Kızlar“ projesini hayata geçirdik. Bunu yaparken de, plastik atık ülkemiz ve bütün dünya için büyük bir kanayan yara. Buna da değinmek için, deniz altındaki atıkları topladık. Kadınların her şeyin öncüsü olduğuna inandığımız için kadınlarla birlikte plastik atık toplama işini de bu proje çerçevesinde yapıyoruz” dedi. İlk kez dalgıç kıyafetleri giyip dalan kadınlar ise çok mutlu olduklarını dile getirdi.