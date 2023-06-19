Dünya Motosikletle işe gitme gününde işlerine motosikletle gittiler

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazartesi günü; motosiklet farkındalığını, sempatisini toplumda artırmayı hedefleyen “Ride To Work” (İşe Motosiklet ile Git) etkinliğinin bu sene 32'ncisi düzenlendi.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de farklı şehirlerde OMM (One More Mile) Motosiklet Derneği'nin katkısıyla yapılan etkinliğe İstanbul, Ankara gibi şehirler ile birlikte bu sene Muğlalı motosiklet sürücüleri de katıldı.

OMM ve Muğla MOST (Motor Sporları Topluluğu) üyeleri işlerine motosikletle gitmeden önce kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe motosikletli polisler de katıldı.