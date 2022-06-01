Dünya süt gününde süt içtiler

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Menteşe ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden öğrencilerin yanında Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da etkinliğe katıldı.

Öğrencilere süt ve süt mamullerinin faydaları çizgi film ve slayt eşliğinde anlatılırken, gıda israfı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, son yıllarda tüm dünyada yaşanan gıda sıkıntısının genç nesillerin gıda israfını benimsemesi ile aşılabileceğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sadece toprak ile değil, gıda arzı yönünden denizlerdeki gıda ürünleri ile de sorumlu olduğunu belirtti Saylak, “Özellikle son iki yıldır yaşadığımız pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğu tüm dünyada ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu süreçte gece gündüz durmadan üretim için çalıştık. Önemli bir gıda ürünü olan süt özellikle sizlerin sağlıklı gelişimine büyük katkı sunuyor” dedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çocuklara süt dağıtımı yapıldı. Dağıtılan sütler protokol ile birlikte içildi.