Dünya Yürüyüş Günü Milas'ta kutlandı

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması, fiziksel aktivitenin sağlık faydalarına dikkat çekilmesi amacı ile her yıl 3-4 Ekim'de kutlanan Dünya Yürüyüş Günü Milas'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüş etkinliğine, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova, Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Gençlik ve Spor İlçe Koordinatörü Durmuş Tayfun Uslu, Milas Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Serkan Acarsoy, Sakarya, Merkez ilk ve ortaokulu öğrencileri katıldı.

Atapark'tan başlayan yürüyüş, Müştakbey Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi, Kadıağa Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nden geçerek, başlama noktası olan Atapark'ta son buldu.

Yürüyüş sırasında İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları vatandaşlara broşür dağıtırken, yürüyüşe katılan öğrenciler ise “sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz”, “harket edivecez gari”, “farkındayız kanseri yeneceğiz”, “kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır”, “sağlıklı beslen hareket et kilolara veda et”, “düzenli egzersiz sağlığınızı korur” pankartları taşıdı.