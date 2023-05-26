Dünyaca ünlü Dalyan Kanalı turizm sezonuna hazırlanıyor

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabacı turistin tekne turuna çıktığı Dalyan Kanalında Ortaca Belediyesi tarafından sürdürülen temizlik çalışması devam ediyor.

Yaz aylarında çok sayıda teknenin Dalyan kanalında gerçekleştirdiği tekne turları ile bölge insanı ve ülke turizmine önemli katkı sağlıyor. Turizm sezonun başlaması ile birlikte Dalyan kanalında temizlik çalışmalarını da ağırlık veren Ortaca Belediyesi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan elektrikli ‘Kanal Temiz' teknesi ile Dalyan Kanalı temizliğine devam ediyor.