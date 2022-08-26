Dünyaca ünlü Fransız rapçi Bodrum'da sevenleri ile buluştu

Dünyaca ünlü Fransız rapçi Maitre Gims önceki akşam Bodrum Gümbet'teki B1 Clup'ta sevenleriyle buluştu.

Tüm rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlik için saatler öncesinden mekan kapısında beklemeye başlayan dünyaca ünlü yıldızın hayranları, Fransız rapçiyi ''Maitre'' tezahüratları ile karşıladı. Hazırlıkları günler önce başlayan kapalı gişe performans için son kez şanslarını denemek isteyen çok sayıda Maitre Gims hayranı mekanın dolması üzerine içeri giremeyince üzüntü yaşadı.

Türkiye'de ilk kez sahne alan Türkçe "Merhaba" diyerek sahneye çıkan Gims, şarkılarını kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi ile birlikte söyledi.

Kasım ayında düzenlenecek olan Katar'daki Dünya Kupası'nın müziğini de yapacak olan Gims, sahnesine Türkçe "Bu harika bir dünya kupası provası oldu. Türkiye'yi ve bu geceyi asla unutmayacağım. En kısa sürede yeniden bir araya geleceğiz. Teşekkür ederim Bodrum" diyerek alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.