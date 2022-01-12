Dünyaca ünlü kaplıca sular atında kaldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları su altında kaldı. İlçede tarım arazileri ve narenciye bahçelerinin yanı sıra çok sayıda sera da su altında kaldı.

Köyceğiz ilçesinde yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olduğu belirtilen Sultaniye Kaplıcaları, gölün taşması ile su altında kaldı. Kaplıcalarda bulunan belediye tesisleri ve çamur banyosu suyla kaplandı. İlçe merkezinde de Köyceğiz Gölü'nün yağışlarla beraber taşmasıyla, göl kenarında bulunan bazı işletmelerin eşyaları da sular altında kaldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan taşkınları yerinde inceledi. Köyceğiz Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiği öğrenildi.