Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da

Dünyaca ünlü model, tasarımcı ve sosyal medya fenomeni Nour Arida Bodrum'a hayran kaldı. Bodrum'a iş için gelen Aida, reklam çekimlerinin ardından Bodrum'da tatil yaparak cennet koyun tadını çıkardı.

Fransa'da yaşayan Lübnan asıllı dünyaca ünlü model önceki gün Bodrum'a geldi. Türkbükü'ne giden güzel modelin ilk işi Vip Bodrum transferle ilçeyi gezmek oldu. Bodrum'u gezdikten sonra Türkbükü cennet koyuna giden güzel modelin reklam çekimi için Bodrum'a geldiği öğrenildi. Sosyal medyada 10 milyonu aşkın takipçisi olan dünya ünlü mücevher, kozmetik ve giyim gibi birçok markanın reklam yüzü olan Arida Bodrum'la ilgili paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özellikle Lübnan, Fransa, İngiltere ve ABD'de takipçisi olan Arida reklam çekimlerinin ardından birkaç gün daha Bodrum'da kalarak tatil yapacağı öğrenildi. Bodrum'un güzelliklerine hayran kalan Arida'nın yaz sezonunda tatil için de Bodrum'u tercih edeceği öğrenildi.