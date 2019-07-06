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Dünyaca ünlü oyuncu Nathalie Kelley Bodrum'da

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows tatil için Bodrum’a geldi.

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows tatil için Bodrum'a geldi.


Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley tatil için Bodrum'u tercih etti. Eşi Jordan Burrows ile Yalıkavak'da bulunan bir otele yerleşen ünlü oyuncunun Bodrum'a ve türk yemeklerine hayran kaldığı öğrenildi. Eşi ile birlikte Etrim köyünü de ziyaret eden Kelley dokuma tezgahına oturup halı dokudu. Etrim halıcılığın sahibi Engin Başoldan Türk halısının tarihini dinleyen Kelley'in Türk kültürü ve dokuma halılardan çok etkilendiği öğrenildi. Bodrum kilimi satın alan ünlü oyuncu ve eşinin bir süre daha Bodrum'da kalacakları ifade edildi.

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