Dünyaca ünlü plajda deniz dibi temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çevre Haftası çerçevesinde deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Fethiye'nin dünyaca ünlü turistik merkezi Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu plajında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) deniz dibi temizliği yaptı. Gönüllü 7 dalgıcın yaklaşık 3 saat süren deniz dibi temizliğinde lastik, plastik, metal ve cam atıklar çıkarıldı.

MUÇEV Temsilcisi Ali İhsan Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre haftasını bir hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlanacağını söyledi. Güner, farkındalık oluşturarak gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmayı hedeflediklerini vurguladı. Deniz dibi temizliğinin Göcek'te de yapılacağını belirten Güner, vatandaşları denizlerin temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Etkinliğe katılan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ise dünyanın birçok noktasında dalış yaptığını, Ölüdeniz'in dalış sporu için çok değerli olduğunu dile getirdi. Ulusoy, etkinliğin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu, gelecek nesillere daha temiz bir miras bırakmak istediklerini kaydetti.