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Dünyanın en iyi açık deniz yüzücüsü Başkan Uçar'ı ziyaret etti

2020 yılında dünyanın en iyi açık deniz yüzücüsü seçilen Kamil Resa Alsaran, yetiştirdiği sporcular ile birlikte Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ı ziyaret etti.

2020 yılında dünyanın en iyi açık deniz yüzücüsü seçilen Kamil Resa Alsaran, yetiştirdiği sporcular ile birlikte Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı ziyaret etti.


Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı, Catalina Boğazı, Manhattan Adası ve son olarak da Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçerek büyük bir başarıya imza atan Kamil Resa Alsaran 2020 yılında dünyanın en iyi açık deniz yüzücüsü seçildi. Alsaran, daha önce de Datça Belediyesi desteğiyle hazırlandığı Manş geçişi ile adından söz ettirmişti.


Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, yüzücüye başarılarının devamını dileyerek ziyareti anısına plaket verdi. 2020 yılının en iyi açık deniz yüzücüsü seçilen Kamil Resa Alsaran yaptığı açıklamada, “Datça Belediye Başkanımız Gürsel Uçar bizi kabul ederek plaketle ödüllendirmesi dolayısıyla kendisine şahsım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bize gösterdiği nezaket başarılarımızın devamında bize yol gösterecektir” dedi.

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