Düşerken kendini bıçakladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir vatandaş, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı 2. kattan kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin kurduğu branda sayesinde kurtulan şahıs, elindeki bıçakla kendini bıçakladı.

Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'nde elinde bıçak ile iş yerinin çatısına çıkan E.Ö., alacak-verecek meselesi olduğu iddiası ile tehditler savurdu. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Grup Amirliği ekipleri, binanın alt bölümüne branda kurdu.

Polislerin şahsı ikna etme çabaları yetersiz kalınca kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin kurduğu brandanın üzerine düşen E.Ö., elindeki bıçak ile kendini yaraladı. Şahıs 112 ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.