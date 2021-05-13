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Duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler için, itfaiye ekipleri seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde duvar kaplamasına sıkışan yavru kediler için, itfaiye ekipleri seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın duvar kaplamasının arasından kedi sesi duyan vatandaşlar duvarın içerisinde 2 yavru kedi gördü. Kedilerin sıkıştığını fark eden vatandaşlar bir türlü kedileri bulundukları duvardan çıkaramadı. Vatandaşlar, daha sonra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen adrese gelen ekipler, 2 yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Kedilerin annesi ise itfaiye ekiplerinin yanına gelerek yavrularını götürdü.

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