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Duygu Bal'ın yat keyfi

Bodrum’da tatil yapmayı tercih eden eski milli voleybolcu Duygu Bal saatlerce güneşlendi.

Bodrum'da tatil yapmayı tercih eden eski milli voleybolcu Duygu Bal saatlerce güneşlendi. Tatilini yatta geçiren Bal denizin keyfini de doyasıya çıkardı.


Önceki gün Türkbükü Cennet koyda objektiflere takılan Bal, sıcak havanın, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Yatta keyif yapan Bal'ın, bol bol güneşlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Ara ara denize girerek serinleyen Bal hem güneşin hem de denizin keyfini doyasıya çıkardı.

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