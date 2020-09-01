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Düzensiz göçmenler yolcu feribotuna sığındı

Kürekli lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan iki sığınmacı açık denizde kontrolü kaybedince yolcu feribotuna sığındılar.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum kıyılarından kürekli lastik bota binen iki sığınmacı kürek çeke çeke Yunan adalarına ulaşmaya çalıştı. Açık denizde kürek çekmekten yorulan ve kontrolü kaybeden iki sığınmacı sürüklenmeye başladı. Karaada açıklarına geldiklerinde Datça-Bodrum seferini yapan yolcu feribotunu gören sığınmacılar yardım talep etti.


Yolcu feribotuna alınan iki sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

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