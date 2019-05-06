Ebe ve Hemşireler Bodrum'da Buluştular

Isparta Sağlık Meslek Lisesi 1980 mezunları 39 yıl Bodrum Stone House Hotel'de buluştular. 25 kişilik mezunlar, önce birbirleriyle hasret giderdiler. Havanın sıcak olmasını da fırsat bilen ebe ve hemşireler tekne gezisi yaparak denizin tadını çıkardılar. Ünlü sanatçı Zeki Müren'in müzesini gezdiler.

1980 mezunu Sağlık Meslek Lisesi hemşire ve ebeleri için geziyi organize eden Saide Karacan, yıllar sonra bir araya gelmenin, yıllarca görüşemediğimiz arkadaşlarımızla buluşmak, hepimizi mutlu etti. Teknolojik gelişmeler sayesinde birbirimize daha kolay ulaşma imkanları doğdu. Bizlerde bu fırsatlardan yararlanarak, buralarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür sosyal etkinlikler bizleri birbirimize daha sıkı bağlar, birbirimizle daha fazla görüşme haberleşme imkanı sağlar, çok mutluyuz, bir sonraki buluşmamızı iple çekeceğiz, dedi. Sağlık Meslek Lisesi 1980 mezunları, sohbette geçmiş yılara, öğrencilik yıllarına ait anılarını tazeleyip bol bol kahkaha ve stres attılar.

Tekne turu düzenleyerek, denizin ve gezinin tadını çıkaran ebe ve hemşireler, gecenin sonunda gelecek yıl Fethiye'de buluşma kararı aldılar.