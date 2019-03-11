Ece Erken, Milaslı kadınlarla buluştu

Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak tarafından düzenlenen ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleşen, Ece Erken'le söyleşi programı büyük bir katılımla düzenlendi.

Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle Milaslı kadınlara özel bir program hazırlayan Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, Milaslı kadınları televizyonların tanınan siması ve kadınların büyük beğenisini toplayan Ece Erken'le buluşturdu. Milas Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve kültür sarayı olmadığı için salonun yetersiz kaldığı gözlemlenen etkinlikte, sunumu ünlü sunucu Ateş yaptı.

Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ile birlikte salona birlikte gelen Ece Erken'e Milaslı kadınların ilgisi bir hayli fazla oldu. Katılımcılar Ece Erken ve Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak'la bol bol fotoğraf çektirdi.

Etkinliğin başında kısa bir konuşma gerçekleştiren Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, katılan herkese teşekkür etti. Milaslı hanımefendilerin ve Milaslı gençlerin artık daha güzel bir geleceğe yelken açacağını belirterek konuşmasına başlayan Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, şunları söyledi: “Çocuklarınız ve kendi geleceğiniz için artık endişe etmeyeceksiniz. Milas huzurlu bir ilçe olacak. Çocuklarınız için Milas Belediyesi olarak kreş hizmeti satın alacağız. Ortaokul ve lise son sınıftaki öğrencileriniz için hazırlık kursları açacağız. Siz hanım efendilerin spor yapmaları adına plates ve buna benzer kursları açacağız. Milaslı hanımefendilerin rahatça bir araya gelerek sohbet edebilecekleri bir yaşam merkezi inşa edeceğiz. Sizler için meslek edindirme kursları ve beceri kursları açacağız. Böylelikle iş yaşamına katılmanızı sağlamak istiyoruz. İstihdamlarda kadınların önemli bir yere sahip olmasını planlıyoruz. Aslında sizler için ne yapsak azdır. Bugün görüyoruz ki salona sığmadık. Bunun içinde ilçemizin hak ettiği bir kültür sarayı yapacağız. Daha güzel ortamlara bu etkinliklerimizi yine birlikte yapacağız ve bunları birlikte başaracağız. Yapmak istediğim birçok çalışma var ancak sizleri daha fazla bekletmeden Ece Erken ile baş başa bırakmak istiyorum.”

Bu konuşmanın ardından Ece Erken, Milaslı kadınlarla bol bol sohbet etti. Erken, her dakikası dolu dolu geçen söyleşi de bazen sorulara cevap verdi bazen mikrofonu eline alıp o sordu ve keyifli dakikaların yaşanmasını sağladı.

Öte yandan Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak'ın katılan tüm kadınlara çeşitli hediyeler içeren bir çanta takdim ettiği de gözlemlendi.