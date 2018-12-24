İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Ece Seçkin Fethiye’de bir alışveriş merkezinin gerçekleştirdiği etkinlikle sevenleriyle bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Ece Seçkin Fethiye'de bir alışveriş merkezinin gerçekleştirdiği etkinlikle sevenleriyle bir araya geldi. Ücretsiz konser için, alışveriş merkezi dışında uzun kuyruklar oluştu.


Fethiye'de bir AVM son dönemin en beğenilen isimlerinden Ece Seçkin'i sevenleriyle buluşturdu. Ücretsiz olan konsere yüzlerce kişi akın etti. Alışveriş merkezi dışında uzun kuyruklar oluştu. Dansçılarıyla birlikte sahneye çıkan Ece Seçkin “Sayın Seyirciler”, “Olsun”, “Adeyyo”, “Aman Aman” ve 2018 yılına damgasını vuran “Dibine Dibine” isimli şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Ece Seçkin özellikle genç hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.